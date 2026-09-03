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EUA Trump quer tirar isenção fiscal de escolas dos EUA orientadas por motivos "raciais" Universidades também são alvo do presidente americano, que acusa de promover ideologias "woke"

O governo do presidente americano, Donald Trump, propôs, nesta quinta-feira (3), suspender a isenção de impostos das escolas privadas dos Estados Unidos orientadas por critérios "raciais" em admissões ou concessão de bolsas, uma medida normalmente concebida para favorecer as minorias.

A administração do republicano tenta, assim, avançar em sua campanha mais ampla para transformar a educação nos Estados Unidos.

Segundo as normas propostas pelo Departamento do Tesouro e pela Receita Federal americana (IRS), uma escola privada não teria direito à isenção fiscal se "discrimina por motivos de raça, cor ou origem nacional ou étnica".

As agências estimam que isto poderia afetar até 18 mil instituições de ensino.

Desde que voltou para a Casa Branca, em janeiro de 2025, Trump tem tentado desmontar os programas de diversidade, equidade e inclusão (DEI, na sigla em inglês) em todo o governo federal.

Inclusive ameaçou as empresas que seguirem estes programas, ao considerar que prejudicam a maioria branca dos Estados Unidos.

Trump também acusou as universidades americanas de promoverem ideologias "woke" anti-conservadoras e imporem políticas de DEI injustas.

A proposta mais recente, publicada pelo Departamento do Tesouro e pela IRS, abrange as escolas de ensino fundamental e médio, os institutos universitários e as universidades, assim como as escolas profissionalizantes ou técnicas.

As normas definitivas poderiam começar a ser aplicadas nos exercícios fiscais que começarem em 31 de maio de 2027 ou depois desta data, informou o Departamento do Tesouro.

"Que as escolas renomeiem as preferências baseadas na raça como medidas equitativas, inclusivas ou destinadas a promover a diversidade não muda sua natureza discriminatória", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

Como parte de sua campanha, Trump também usou recursos federais como ferramenta de pressão frente às universidades que, segundo ele, são liberais demais e das quais exige mudanças em programas de admissão, estudo, entre outros aspectos.

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