CESSAR-FOGO

Trump: queremos parar guerra e mortes na Ucrânia, mas sem investimento direto

Segundo ele, os EUA estão vendendo milhares de equipamentos militares e armas para a Ucrânia e para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)

Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Mandel Ngan/AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou que deseja parar a guerra e as mortes na Ucrânia, mas negou a realização de qualquer investimento direto, durante discurso de abertura em reunião do gabinete do governo na tarde desta terça, 26.

Segundo ele, os EUA estão vendendo milhares de equipamentos militares e armas para a Ucrânia e para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) porque a qualidade da produção americana está entre "as melhores do mundo".

