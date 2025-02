Trump reafirma compromisso com plano americano de controlar Gaza

A- A+

O presidente americano, Donald Trump, reafirmou neste domingo (9), o compromisso com os planos dos Estados Unidos de comprar e se tornar proprietário da Faixa de Gaza, com objetivo de desenvolver a região para ser um local de interesse imobiliário.



Em entrevista a repórteres a bordo do Air Force One, o avião presidencial, Trump explicou que pretende, "sem pressa", desenvolver Gaza e que alguns partes poderiam ser cedidas a outros países árabes.

"Traremos estabilidade ao Oriente Médio", prometeu.

O republicano reiterou que os outros países na região poderiam receber os palestinos e construir lugares para que eles morem. Para ele, seria um "erro" deixá-los voltar a Gaza, assim como o Hamas.

"Eu cuidarei dos palestinos e garantirei que eles não sejam mortos. Eu analisarei casos individuais para permitir que refugiados palestinos entrem nos EUA", acrescentou.



Trump disse ainda que "não sabe" se manterá o funcionamento da USAID, a agência responsável pela assistência humanitária dos EUA. Na visão dele, os recursos podem ser geridos pelo Departamento de Estado.

Veja também