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Guerra Trump reafirma controle dos EUA sobre Ormuz e avalia ataque a complexo nuclear do Irã "Estamos atacando o Irã de maneira intermitente", disse Trump, justificando que os ataques visam minar a capacidade de reação do regime persa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar no período da tarde desta sexta-feira que as Forças dos EUA detêm o controle do Estreito de Ormuz e que a via marítima está com um alto fluxo de petróleo diário e sem registros de ataques, contradizendo o Irã, que garante ter controle da via e que irá reativá-la apenas quando suas condições forem atendidas.

"Não existem mais minas explosivas em Ormuz, nós as tiramos", disse Trump a jornalistas no Salão Oval durante uma cerimônia de assinaturas de ordens executivas relacionadas ao setor alimentício.

Trump mencionou que um grande número de navios saiu do Estreito de Ormuz na noite passada, mas minimizou a importância do trecho ao dizer que diversos oleodutos estão sendo construídos no Oriente Médio para evitar a via marítima.

Segundo ele, os Estados Unidos ainda podem atacar o complexo nuclear de Pickaxe Mountain, localizado perto da instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, já danificada anteriormente pelos americanos.

"Estamos atacando o Irã de maneira intermitente", disse Trump, justificando que os ataques visam minar a capacidade de reação do regime persa.

O chefe da Casa Branca ainda disse que a China está pouco envolvida na guerra contra o Irã, mas ressaltou as importantes relações econômicas que os dois países possuem.

Nesta sexta, o presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que o país está pronto para a ideia da China de uma "nova arquitetura de segurança regional".

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