ESTADOS UNIDOS Trump reafirma que shutdown abriu espaço para cortes permanentes em programas democratas Em entrevista à Fox Business, o republicano classificou o impasse orçamentário como um "erro" do Partido Democrata

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a falar que a atual paralisação do governo federal abriu espaço para cortar de forma definitiva programas que, segundo ele, beneficiavam eleitores e políticas dos democratas.

Em entrevista à Fox Business, o republicano classificou o impasse orçamentário como um "erro" do Partido Democrata e disse que a Casa Branca está aproveitando o momento para eliminar projetos de gastos que "os republicanos nunca quiseram".

Trump declarou que o shutdown, em vez de prejudicá-lo, lhe deu margem para redirecionar recursos federais e encerrar programas de assistência social e subsídios que, em sua avaliação, representavam "desperdício" de dinheiro público.

"Eles não perceberam que isso me dá o direito de cortar programas que nunca deveríamos ter financiado", afirmou.

Entre as medidas citadas, o presidente confirmou o cancelamento de bilhões de dólares em recursos destinados ao Gateway Project, que previa a construção de um túnel ferroviário sob o rio Hudson, ligando Nova Jersey a Nova York, além da suspensão de investimentos na ampliação da linha Second Avenue do metrô nova-iorquino.

"Esse projeto está praticamente morto agora", disse.

Trump também aproveitou a entrevista para criticar o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, que há anos defende o financiamento de obras de infraestrutura no corredor nordeste.

"Estamos cortando um projeto de US$ 20 bilhões pelo qual Schumer lutou durante 15 anos", afirmou.

