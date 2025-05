Trump rebate críticas sobre jato do Catar: "Só estúpidos recusam presentes"

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou com raiva as preocupações éticas sobre aceitar um jato de luxo de US$ 400 milhões (R$ 2,2 bilhões) do Catar para ser usado como novo Air Force One e acredita que apenas alguém “estúpido” recusaria uma oferta do tipo. As autoridades do Catar afirmam que o plano para que Trump aceite o avião ainda não está finalizado.

Alguns altos funcionários dos EUA, no entanto, já dão como praticamente certa a aprovação, que foi autorizada pelo conselheiro jurídico da Casa Branca e pela procuradora-geral, Pam Bondi. Trump tem se queixado repetidamente de atrasos e estouros de orçamento no contrato com a Boeing para dois novos jatos presidenciais.

Na segunda-feira, Trump disse que, quando o avião do Catar for desativado do uso militar e transferido para sua biblioteca ao final de seu mandato, ele não continuará usando-o. Ele se irritou com as perguntas sobre o dilema ético, incluindo se o Catar esperava algo em troca da doação, que, segundo ele, seria destinada ao Departamento de Defesa e não a ele pessoalmente.

— Você deveria se envergonhar de fazer essa pergunta. Eles estão nos dando um jato de graça. Eu poderia dizer: “Não, não, não, não nos deem. Quero pagar um bilhão ou US$ 400 milhões, seja lá quanto for”. Ou posso dizer: “Muito obrigado”. — disse o presidente à uma repórter da ABC News que o pressionou sobre o assunto.

Democratas e órgãos de fiscalização do governo sugeriram que a doação violaria a cláusula dos emolumentos da Constituição e criaria um incentivo inadequado para Trump em relação ao Catar. Ele então fez uma analogia com o golfe sobre aceitar uma tacada gratuita durante uma partida, sugerindo que seguir regras quando não é necessário é uma tolice.

— Acho que é um gesto ótimo do Catar. Agradeço muito. Nunca seria alguém que recusaria esse tipo de oferta. Quero dizer, eu poderia ser uma pessoa estúpida e dizer: “Não, não queremos um avião gratuito, muito caro”. Mas achei que foi um grande gesto. — declarou Trump.

