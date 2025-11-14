A- A+

PREPARATIVOS Trump receberá príncipe saudita na próxima semana com assinatura de acordos e jantar luxuoso Sua visita é classificada como de "trabalho oficial" porque o príncipe Mohammed não é tecnicamente um chefe de Estado

Não se trata de uma visita oficial de Estado, mas a Casa Branca está se preparando para receber o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman na próxima semana com toda a pompa e circunstância típicas de uma visita oficial.

O dia do príncipe herdeiro na Casa Branca na próxima terça-feira começará com uma cerimônia de chegada no amplo Jardim Sul e uma saudação subsequente no Pórtico Sul, de acordo com um alto funcionário da Casa Branca.

Em seguida, Trump o receberá no Salão Oval para uma reunião bilateral, seguida de assinaturas de acordo e almoço na Sala do Gabinete, onde os EUA e a Arábia Saudita formalizarão vários acordos econômicos e de defesa, disse o funcionário, que pediu anonimato ao discutir os planos do governo.

Sua visita é classificada como de "trabalho oficial" porque o príncipe Mohammed não é tecnicamente um chefe de Estado, disse o funcionário.

Na quarta, dezenas de CEOs devem participar de uma reunião do Conselho Empresarial EUA-Arábia Saudita no Kennedy Center.

Embora a presença do presidente dos EUA ainda não esteja confirmada para a reunião de negócios, é provável que ele compareça, disse o alto funcionário da Casa Branca.

A relação de Trump com os países do Golfo tem sido uma das principais prioridades da política externa do presidente em seu segundo mandato. Sua primeira grande viagem ao exterior foi uma visita aos Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita.

Esta é a primeira viagem do príncipe herdeiro aos EUA desde o assassinato do colunista do Washington Post Jamal Khashoggi no consulado saudita em Istambul, em 2018, durante o primeiro mandato de Trump.

Agências de inteligência americanas afirmaram que o príncipe Mohammed provavelmente ordenou o assassinato, o que resultou em sanções contra vários funcionários sauditas. Ele nega envolvimento, e tanto o governo Trump quanto o governo Biden buscaram reparar as relações com a Arábia Saudita desde então.

*Fonte: Associated Press

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado



Veja também