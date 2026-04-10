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Trump reforça apoio econômico dos EUA a Viktor Orbán antes de eleições na Hungria

As eleições na Hungria acontecem no próximo domingo, 12 de abril e podem ter forte impacto na União Europeia (UE), onde cresce a expectativa pela derrota de Orbán

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O presidente dos EUA, Donald Trump (à direita), e o primeiro-ministro húngaro, Viktor OrbanO presidente dos EUA, Donald Trump (à direita), e o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban - Foto: Saul Loeb / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou mais uma vez apoio público ao primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, antes das eleições no país europeu. Em mensagem divulgada na Truth Social, Trump afirmou que sua administração está pronta para utilizar a força econômica dos EUA na economia húngara.

"Meu governo está pronto para usar todo o poder econômico dos Estados Unidos para fortalecer a economia da Hungria, como fizemos com nossos grandes aliados no passado, caso o primeiro-ministro Viktor Orbán e o povo húngaro venham a precisar", disse Trump na publicação.

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As eleições na Hungria acontecem no próximo domingo, 12 de abril e podem ter forte impacto na União Europeia (UE), onde cresce a expectativa pela derrota de Orbán. No poder há 16 anos, ele é o líder mais longevo da UE e aparece atrás nas pesquisas contra o rival, Péter Magyar.
 

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