ESTADOS UNIDOS

Trump reforça pedido de libertação imediata de reféns pelo Hamas

Em publicação, o presidente dos EUA disse ter lido uma notícia segundo a qual o Hamas teria transferido reféns para serem usados como escudos humanos

Donald Trump não especificou a fonte da notícia sobre o HamasDonald Trump não especificou a fonte da notícia sobre o Hamas - Foto: SAUL LOEB / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a cobrar a libertação "imediata" dos reféns israelenses mantidos pelo Hamas e sugeriu que, se isso não ocorrer, tudo o que havia sido acordado anteriormente pode ser alterado.

Em publicação na Truth Social, o republicano disse ter lido uma notícia segundo a qual o Hamas teria transferido reféns para a superfície a fim de usá-los como escudos humanos contra a ofensiva terrestre de Israel.

"Espero que os líderes do Hamas saibam no que estão se metendo se fizerem uma coisa dessas. Isso é uma atrocidade humana como poucas já vistas antes", escreveu.

Trump não especificou qual reportagem havia lido. Mais cedo, o jornal britânico The Telegraph publicou relato de uma mãe israelense que afirmou que seu filho estaria servindo como "escudo humano" na superfície de Gaza.

