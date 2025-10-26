Dom, 26 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo25/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
post

Trump registra encontro com Lula em sua rede social

Publicação diz que os dois presidentes estão preparados para bons acordos

Reportar Erro
Presidentes americano e brasileiro se encontraram na Malásia Presidentes americano e brasileiro se encontraram na Malásia  - Foto: Ricardo Stuckert/PR

A Casa Branca publicou nas redes sociais uma foto do encontro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Kuala Lumpur, na Malásia, neste domingo (26).

Na postagem, Trump diz que foi uma honra se reunir com Lula e declarou que eles estão preparados para realizar bons acordos.

“É uma grande honra estar com o presidente do Brasil. Acredito que seremos capazes de fazer bons acordos para os dois países. Nós sempre tivemos boas relações. Acredito que isso vai continuar”, declarou Trump.

Leia também

• Reunião de Lula e Trump prova que temos bons motivos para acreditar no diálogo, diz Alckmin

• Trump quis saber quantos anos Lula ficou preso e mostrou admiração por sua volta por cima

• Tarifaço, Venezuela e sanções: entenda 5 pontos centrais do encontro entre Lula e Trump na Malásia

Durante a reunião, o presidente Lula pediu a revogação do tarifaço norte-americano contra as exportações brasileiras.

Após o encontro, a diplomacia norte-americana foi autorizada por Trump a iniciar as negociações com o governo brasileiro.

Em julho deste ano, Trump anunciou um tarifaço de 50% sobre todos os produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos. Em seguida, ministros do governo brasileiro e do Supremo Tribunal Federal (STF) também foram alvo da revogação de vistos de viagem e outras sanções pela administração norte-americana, como a Lei Magnitsky - mecanismo previsto na legislação estadunidense usado para punir unilateralmente supostos violadores de direitos humanos no exterior.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter