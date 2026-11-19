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DIPLOMACIA Trump reitera "boa relação" com Putin antes de reunião bilateral O encontro antecede ainda reunião trilateral de ambos com o presidente da China, Xi Jinping

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 19, que possui uma boa relação com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em comentários breves antes de reunião bilateral nos arredores da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês)."Muitas coisas positivas podem sair desse encontro", acrescentou o republicano

Após os comentários a repórteres, os dois líderes seguiram para uma reunião a portas fechadas - a primeira desde que se reuniram no Alasca no ano passado, quando tentaram avançar em um acordo para encerrar a guerra na Ucrânia.

O encontro antecede ainda reunião trilateral de ambos com o presidente da China, Xi Jinping, prevista inicialmente para 1h45 (horário de Brasília).

Trump afirmou à Fox News que, além de questões econômicas, pretende conversar com Xi e Putin sobre redução de estoques nucleares.

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