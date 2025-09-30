Ter, 30 de Setembro

ESTADOS UNIDOS

Trump reitera intenção de reduzir substancialmente preços de medicamentos nos Estados Unidos

Republicano ainda pontuou que seu governo está negociando redução de preços com a Pfizer

O presidente dos EUA, Donald TrumpO presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar que está "trabalhando para reduzir os preços de medicamentos" no país.

"Vamos reduzir os preços de remédios em 100% e, em alguns casos, em 300% ou mais [sic!]", afirmou o republicano a jornalistas ao retornar à Casa Branca, após evento organizado pelo Departamento de Guerra.

Trump ainda pontuou que seu governo está negociando redução de preços com a Pfizer, mas não deu mais detalhes sobre um possível acordo.

O norte-americano deve fazer anúncios sobre o tema ainda nesta terça-feira.

