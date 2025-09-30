ESTADOS UNIDOS
Trump reitera intenção de reduzir substancialmente preços de medicamentos nos Estados Unidos
Republicano ainda pontuou que seu governo está negociando redução de preços com a Pfizer
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar que está "trabalhando para reduzir os preços de medicamentos" no país.
"Vamos reduzir os preços de remédios em 100% e, em alguns casos, em 300% ou mais [sic!]", afirmou o republicano a jornalistas ao retornar à Casa Branca, após evento organizado pelo Departamento de Guerra.
Leia também
• Lula e Trump podem conversar por telefone sobre tarifaço antes de possível encontro na Malásia
• Trump diz que "ressuscitará o espírito guerreiro" das Forças Armadas dos EUA
• Trump diz que se não ganhar o Nobel da Paz, será "um insulto" aos EUA
Trump ainda pontuou que seu governo está negociando redução de preços com a Pfizer, mas não deu mais detalhes sobre um possível acordo.
O norte-americano deve fazer anúncios sobre o tema ainda nesta terça-feira.