ESTADOS UNIDOS
Trump reitera que, como presidente, não precisa do Congresso para obter aprovação de tarifas
Nesta segunda, o republicano ameaçou países a uma alíquota maior e, no fim de semana, anunciou o aumento de tarifas globais
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou, em publicação na Truth Social, nesta segunda-feira, 23 que, levando em consideração seu cargo, não precisa voltar ao Congresso norte-americano para obter a aprovação das tarifas.
"Elas já foram aprovadas, de diversas formas, há muito tempo! Além disso, foram reafirmadas recentemente pela ridícula e mal elaborada decisão da Suprema Corte!", escreveu Trump.