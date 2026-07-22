Trump reitera que EUA não precisam de Ormuz e que presença visa impedir bomba nuclear iraniana
O chefe da Casa Branca ainda afirmou que o país "está vencendo no campo de batalha", citando os bombardeios americanos a diferentes regiões do Irã nos últimos 11 dias
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou nesta quarta-feira (22) que não precisa do Estreito de Ormuz, mas que as Forças dos EUA estão vencendo a guerra e continuarão suas ações na região para impedir que o Irã consiga uma bomba nuclear.
"Não precisamos de nenhum Estreito, mas temos que impedi-los", disse Trump durante um evento na Geórgia, em Atlanta. "Vamos assegurar que eles Irã nunca façam conosco o que já fizeram com muitos outros", acrescentou o republicano ao citar a recepção dos corpos de militares mortos em decorrência da guerra no Oriente Médio, nesta quarta-feira.
O chefe da Casa Branca ainda afirmou que o país "está vencendo no campo de batalha", citando os bombardeios americanos a diferentes regiões do Irã nos últimos 11 dias. Segundo ele, o Irã foi "duramente atingido" e quer um acordo, mas isso ainda não seria possível porque "os iranianos mudam de ideia a todo momento".
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Trump também voltou a elogiar a parceria com a Venezuela na produção de petróleo e que os preços da commodity estão caindo. Os preços da commodity, contudo, estão subindo.
O presidente disse também que o país sul-americano está trabalhando com os Estados Unidos no setor petrolífera, o que eliminaria qualquer dependência americana do Golfo Pérsico. "Juntos, temos 68% do mercado global de petróleo", afirmou.
Sobre os impactos da guerra na inflação do país, Trump afirmou que os preços estão caindo bruscamente e o índice atingiu seu menor valor em seis anos. O republicano ponderou que os preços ainda estão "um pouco acima" e criticou a herança deixada pela gestão Biden, dando crédito ao secretário do Tesouro, Scott Bessent, pelos números atuais.