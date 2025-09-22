A- A+

relações internacionais Trump rejeita carta de Maduro com convite ao diálogo O governo venezuelano acusa os Estados Unidos de cometer ataques ilegalmente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou o convite ao diálogo feito em uma carta por seu par venezuelano, Nicolás Maduro, afirmando que o texto estava repleto de "mentiras", anunciou a Casa Branca nesta segunda-feira (22).

"Maduro repetiu muitas mentiras nessa carta, e a postura da Administração sobre a Venezuela não mudou", declarou a porta-voz Karoline Leavitt em uma coletiva de imprensa, na qual qualificou Maduro como "ilegítimo".

Trump "demonstrou claramente que está disposto a utilizar todos os meios necessários para frear o tráfico ilegal de drogas provenientes do regime da Venezuela", acrescentou a porta-voz.

Pelo menos três lanchas que supostamente transportavam drogas foram destruídas em alto-mar por mísseis das forças dos Estados Unidos, que posicionaram oito navios no Caribe e uma dezena de caças em Porto Rico.

O governo de Maduro acusa os Estados Unidos de cometer ataques ilegalmente, enquanto Washington invoca perigos à sua segurança nacional para justificá-los.

"Eu o convido, Presidente, a preservar a paz com diálogo e entendimento em todo o hemisfério", disse Maduro em sua carta, divulgada no domingo, mas que teria sido enviada pouco depois do primeiro ataque no Caribe, no início de setembro.

O governo Trump anunciou uma recompensa de 50 milhões de dólares (267 milhões de reais, na cotação atual) pela captura de Maduro, a quem acusa de liderar um cartel internacional de tráfico de drogas.

Veja também