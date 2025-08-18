Seg, 18 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda18/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
REUNIÃO

Trump rejeita novamente cessar-fogo imediato na Ucrânia durante reunião com Zelensky

"Não acho que um cessar-fogo seja necessário", disse o presidente norte-americano

Reportar Erro
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o presidente dos EUA, Donald Trump, participam de uma reunião no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, D.C.O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o presidente dos EUA, Donald Trump, participam de uma reunião no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, D.C. - Foto: Mandel Ngan / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou nesta segunda-feira (18) que não considera necessário um cessar-fogo para encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia, alinhado à posição do presidente russo, Vladimir Putin, com quem se encontrou na semana passada.

"Não acho que um cessar-fogo seja necessário", disse Trump, sentado ao lado do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, na Casa Branca.

"Sei que pode ser bom tê-lo, mas também entendo estrategicamente por que um ou outro país não o desejaria. Você tem um cessar-fogo, e eles reconstroem, reconstroem e reconstroem, e você sabe, talvez eles não queiram isso."

Leia também

• Líderes europeus chegam à Casa Branca para reunião com Trump sobre Ucrânia

• Zelensky pede que Trump estabeleça 'a paz pela força' contra a Rússia

• Trump condiciona libertação de reféns em Gaza à destruição do Hamas

Reportar Erro

Veja também

Newsletter