Sex, 17 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta17/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Trump rejeita oferta da Otan para ajudar em Ormuz e pede que "fiquem de fora"

"Foram inúteis quando foram necessários", acrescentou o presidente

Reportar Erro
O presidente dos EUA, Donald TrumpO presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Brendan Smialowski / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (17) que rejeitou uma oferta da Otan para ajudar a garantir a segurança do Estreito de Ormuz — depois que o Irã anunciou que ele havia sido reaberto — e pediu que a aliança "fique de fora".

"Agora que a situação no Estreito de Ormuz foi concluída, recebi um telefonema da Otan perguntando se precisaríamos de ajuda. EU DISSE A ELES PARA QUE FIQUEM DE FORA, A MENOS QUE QUEIRAM APENAS CARREGAR SEUS NAVIOS PETROLEIROS", declarou Trump em sua rede Truth Social.

"Foram inúteis quando foram necessários", acrescentou.

Leia também

• Trump diz que EUA 'proibiram' Israel de bombardear o Líbano

• Bloqueio americano aos portos iranianos será obrigatório até um acordo, diz Trump

• Trump celebra abertura do Estreito de Ormuz anunciada pelo Irã

Reportar Erro

Veja também

Newsletter