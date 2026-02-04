A- A+

tensão Trump renova ameaças ao Irã e diz que Líder Supremo deveria estar "muito preocupado" Trump se referiu aos ataques realizados pelos EUA em dezembro contra instalações nucleares do Irã

O presidente dos EUA Donald Trump disse que o Líder Supremo do Irã, aiatolá Khamenei, deveria estar "muito preocupado" neste momento, o que pode ser classificado como uma nova ameaça contra Teerã em meio às negociações em andamento entre os dois países.

"O Irã está um caos por nossa causa. Nós eliminamos o programa nuclear deles e se não o tivéssemos feito não haveria paz no Oriente Médio", disse Trump em entrevista à NBC News, acrescentando que as negociações continuam.

Trump se referiu aos ataques realizados pelos EUA em dezembro contra instalações nucleares do Irã. Desde então, os dois países mantêm negociações em torno do programa nuclear iraniano, com uma reunião marcada para a próxima sexta-feira, agora em xeque.

Nesta quarta-feira (4) a Axios informou que, segundo fontes, os EUA não concordarão com as exigências de Teerã para mudar o local e o formato das negociações planejadas para sexta-feira e, portanto, elas podem não acontecer.



