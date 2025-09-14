Dom, 14 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo13/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EUA

Trump renova pedido de demissão de diretor do Fed em tribunal de apelação dos EUA

Em documento apresentado ao tribunal no sábado, 13, os advogados de Lisa Cook solicitaram que o tribunal recusasse a tentativa de Trump

Reportar Erro
Sede do Federal Reserve (FED), o banco central dos Estados Unidos.Sede do Federal Reserve (FED), o banco central dos Estados Unidos. - Foto: Fed/Divulgação

O governo Donald Trump renovou neste domingo, 14, um pedido de emergência para que um tribunal de apelações dos Estados Unidos permita a demissão da diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook.

Em documento apresentado ao tribunal no sábado, 13, os advogados de Cook solicitaram que o tribunal recusasse a tentativa de Trump, a poucos dias da decisão de política monetária do Fed, que ocorre na próxima quarta-feira.

Segundo a defesa da diretora, que tenta permanecer no cargo, a administração Trump não teria mostrado causas suficientes para demiti-la, e haveria riscos para a economia e o país caso o presidente seja autorizado a remover um dirigente do BC norte-americano.

Leia também

• Trump pede que empresas estrangeiras tragam capital humano a EUA para treinar mão de obra local

• Julgamento de Bolsonaro "não foi caça às bruxas", responde Lula à Trump

• Lula rebate governo Trump sobre condenação de Bolsonaro em artigo no NYT: 'Não foi caça às bruxas'

Em sua resposta, apresentada neste domingo ao Tribunal de Apelações dos EUA para o Distrito de Columbia, o governo do republicano afirma que a argumentação dos advogados de Cook não tem fundamentação legal.

A ofensiva de Trump contra a governadora do Fed, baseada em acusações de fraude hipotecária, reacendeu a discussão sobre a independência da autoridade monetária dos EUA, constantemente pressionada pelo governo para cortar os juros.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter