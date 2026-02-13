Trump repete postagem e volta a endossar apoio à reeleição de Orbán na Hungria
Publicação reforça o alinhamento político entre os dois líderes
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a declarar apoio explícito à reeleição do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, em publicação nesta sexta-feira na Truth Social. A mensagem é, na prática, a mesma divulgada por ele em 5 de fevereiro, repetindo integralmente o teor do endosso ao aliado europeu.
No texto, Trump reafirma seu "apoio completo e total" a Orbán e volta a enaltecer a condução do governo húngaro, além de destacar o fortalecimento das relações bilaterais durante seu governo. O republicano também menciona que já havia apoiado o premiê em 2022 e declara estar "honrado" em fazê-lo novamente.
Leia também
• Trump: Delcy Rodríguez está fazendo ótimo trabalho, petroleiras irão à Venezuela
• Números da inflação foram surpreendentes, exceto para mim. Preços estão em queda, diz Trump
• FGV: conduta de Trump e acordos preferenciais tornam tendências de comércio mundial incertas
A nova postagem não traz mudanças de conteúdo em relação à anterior e reforça o alinhamento político entre os dois líderes às vésperas das eleições na Hungria. Orbán, que governa o país desde 2010, busca a recondução ao cargo em meio a cenário eleitoral mais competitivo e maior atenção internacional sobre seu governo.