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Internacional

Trump repete que guerra do Irã acabará logo e diz que Polônia tem situação russa 'sob controle'

As falas foram feitas durante um anúncio no Salão Oval sobre a extensão dos preços da "Nação Mais Favorecida" a todos os programas do Medicaid no país

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Trump disse que Ucrânia deve parar de atacar a Rússia Trump disse que Ucrânia deve parar de atacar a Rússia  - Foto: Brendan Smialowski/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou que a guerra com o Irã acabará logo e que os preços da gasolina vão baixar. As falas foram feitas durante um anúncio no Salão Oval sobre a extensão dos preços da "Nação Mais Favorecida" a todos os programas do Medicaid no país.

Perguntado sobre as falas primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, de que a Rússia planeja lançar ataques contra países que apoiam a Ucrânia, Trump respondeu que a "Polônia tem a situação sob controle" e enalteceu o trabalho do presidente polonês, Karol Nawrocki.

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Sobre a visita do líder da China, Xi Jinping, a Washington na próxima semana, o republicano comentou que tem boas relações com ele e que haverá "vários acordos".

Veículos de imprensa
Trump também falou sobre sua publicação recente na Truth Social, em que afirmou que está proibindo os veículos de comunicação MSNOW, CNN e Politico de acessar a Casa Branca.

Ele definiu os respectivos veículos como "fake news" e alegou que eles criam "notícias negativas de propósito para tentar diminuir a administração republicana".

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