Trump: respeito muito o fato de que todas as execuções programadas foram canceladas pelo Irã

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 16, que respeita "muito" o fato de que todas as execuções programadas foram canceladas pelo Irã.

Segundo postagem na Truth Social pelo republicano, mais de 800 execuções deveriam ocorrer na quinta-feira, 15.

No começo da semana, Trump chegou a dizer que poderia realizar um ataque contra Teerã se o país persa prosseguisse com as execuções. A Casa Branca, contudo, reiterou que "todas as opções estão na mesa" para lidar com o regime.

Em outra postagem, o presidente americano comentou que os "encrenqueiros, agitadores e insurrecionalistas" nos protestos em Minnesota são, em muitos casos, profissionais altamente pagos, sem apresentar provas.

"O Governador e o Prefeito não sabem o que fazer, perderam totalmente o controle e estão sendo tornados INÚTEIS! Se, e quando, eu for forçado a agir, será resolvido RAPIDAMENTE e EFICAZMENTE!", acrescentou.

As tensões se acirraram depois que agentes de imigração atiraram contra uma cidadã americana em Minneapolis na semana passada, matando-a.



