Trump retira indicação de associado de Musk, Jared Isaacman, para liderar a Nasa

O presidente Donald Trump anunciou no fim da noite deste sábado, 31, que está retirando a indicação do bilionário da tecnologia Jared Isaacman, um associado de Elon Musk, para chefiar a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa). A declaração vem um dia após a despedida de Musk do governo Trump

"Após uma revisão minuciosa das associações anteriores, estou, por meio deste, retirando a indicação de Jared Isaacman para comandar a Nasa", escreveu Trump em seu perfil na Truth. "Em breve, anunciarei um novo indicado que estará alinhado com a Missão e colocará os Estados Unidos em primeiro lugar no espaço", completou.

Trump havia anunciado ainda em dezembro, durante o período de transição presidencial, a escolha de Isaacman para ser o próximo administrador da agência espacial. O bilionário, de 42 anos, tem sido um colaborador próximo de Musk desde que comprou seu primeiro voo fretado na SpaceX em 2021.

Ele é CEO e fundador da Shift4, uma empresa de processamento de pagamentos com cartão de crédito. Isaacman também adquiriu uma série de voos espaciais da SpaceX e realizou a primeira caminhada espacial privada.

O Comitê de Comércio, Ciência e Transporte do Senado aprovou a indicação de Isaacman no final de abril, e uma votação no plenário do Senado era esperada em breve.

Musk lamentou a decisão de Trump. Em um comentário publicado no X em um post sobre o assunto, ele afirmou que "é raro encontrar alguém tão competente e de bom coração."



