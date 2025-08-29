Trump retira proteção do Serviço Secreto a Kamala Harris
Embora tenha permanecido discreta desde a derrota eleitoral, Harris planeja fazer uma turnê para promover o livro "107 Dias", sobre sua campanha eleitoral
O governo de Donald Trump retirou a proteção do Serviço Secreto dos Estados Unidos à ex-vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris, informou uma autoridade da Casa Branca nesta sexta-feira (29).
O governo Trump revogou uma extensão aprovada pelo então presidente Joe Biden para Harris, cuja proteção regular de seis meses como ex-vice-presidente expirou em 21 de julho, segundo a CNN.
Um assessor de Harris disse à AFP que ela era "grata ao Serviço Secreto dos Estados Unidos por seu profissionalismo, dedicação e compromisso inabalável com a segurança".
Embora tenha permanecido discreta desde a derrota eleitoral, Harris planeja fazer uma turnê nos próximos meses para promover um livro, com o título "107 Dias", sobre sua breve e malsucedida campanha.
Leia também
• Trump pede ao Congresso corte de quase US$ 5 bilhões de ajuda internacional
• Donald Trump e seu estilo "ditador chique" na cidade de Washington
• Trump "não está feliz", mas "também não está surpreso" com ataques russos em Kiev, diz Casa Branca
O livro, que narra os bastidores, publicado pela Simon & Schuster, será lançado em 23 de setembro nos Estados Unidos.
Harris foi a primeira mulher a se tornar vice-presidente do país. Em 2024, ela assumiu a indicação democrata após Biden se retirar da disputa devido a preocupações com a saúde.
Desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, Trump adotou uma série de medidas contra supostos inimigos e opositores políticos.
Ele revogou autorizações de segurança de autoridades em exercício e ex-funcionários, pôs na mira escritórios de advocacia envolvidos em processos anteriores contra ele e cortou o financiamento federal para universidades.
Na semana passada, agentes do FBI efetuaram uma operação de busca na casa e escritório do ex-conselheiro de Segurança Nacional John Bolton, agora um crítico ferrenho de Trump, em uma investigação que, segundo as autoridades, envolve documentos confidenciais.