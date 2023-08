A- A+

MUNDO Trump réu: decisão de juíza põe em dúvida debate entre pré-candidatos republicanos Donald Trump foi instruído a não manter contato com potenciais testemunhas do caso em que ele é acusado de tentar reverter as eleições de 2020, como seu ex-vice Mike Pence

O cerco jurídico ao ex-presidente Donald Trump tem repercussões cada vez mais imprevisíveis para as eleições americanas de 2024, que já começam no Partido Republicano.



Além dos questionamentos éticos levantados pelo fato do principal pré-candidato do partido ser alvo de três investigações criminais simultâneas — além de investigações em curso — determinações da Justiça põem em dúvida a realização das etapas mais prosaicas do processo eleitoral.

Uma nova dúvida surgiu na quinta-feira, quando a juíza Moxila A. Upadhyaya, responsável pela audiência de Trump na acusação sobre a tentativa de reverter o resultado das eleições de 2020, estabeleceu que o ex-presidente não se comunique sobre o caso com nenhuma testemunha exceto por meio de um advogado ou na presença de um advogado.

Analistas americanos apontam que a medida legal pode criar uma dor de cabeça para o Partido Republicano, uma vez que o ex-vice de Trump, Mike Pence, também busca a indicação da legenda para disputar a Casa Branca em 2024 e é uma das testemunhas que foram ouvidas pelo promotor especial Jack Smith na fase de investigação.



Pence ainda luta para conseguir o número mínimo de doadores para se qualificar para o debate televisionado das primárias republicanas, pré-agendado para 23 de agosto — o partido definiu um número mínimo de doadores e de percentual de intenção de votos em pesquisas para criar um ponto de corte. Se conseguir, não está claro como será a dinâmica envolvendo os dois pré-candidatos, ou sequer se a medida se aplica aos dois em um momento público, enquanto candidatos.

Não existe nada na legislação americana que impeça Donald Trump de concorrer à Presidência, mesmo que seja condenado. A Constituição do país impõe como condições para se candidatar apenas a idade mínima de 35 anos, que seja cidadão nato e residente no país a pelo menos 14 anos.

