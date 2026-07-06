A- A+

Estados Unidos Trump revela novo projeto de renovação para a Casa Branca: um heliporto A nova área de pouso pretende resolver os problemas associados à nova frota de helicópteros presidenciais construída pela empresa aeronáutica Sikorsky, explicou Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta segunda-feira (6) que a construção de um novo e "belo" heliponto na Casa Branca está em andamento.

O heliponto, com uma única área de pouso, ficará localizado no Jardim Sul, onde, durante décadas, presidentes e suas famílias foram fotografados caminhando pelo gramado para embarcar ou desembarcar dos helicópteros presidenciais "Marine One".

Os jornalistas haviam percebido o início das obras pouco depois da desmontagem de uma grande estrutura de palco instalada para os eventos de artes marciais mistas realizados no mês passado no Jardim Sul.

"Agora estamos construindo um heliponto, um belo heliponto, e ele terá o selo da Casa Branca: em granito, granito esculpido. É... realmente algo bonito", disse Trump aos jornalistas durante um evento no Salão Oval.

A nova área de pouso pretende resolver os problemas associados à nova frota de helicópteros presidenciais construída pela empresa aeronáutica Sikorsky, explicou Trump.

O republicano afirmou que o fluxo de ar produzido pelas aeronaves é tão intenso que, na prática, o gramado "sai voando".

Quando o novo helicóptero presidencial pousou, "metade da grama foi parar em frente à porta principal do Salão Oval. O restante ficou espalhado por toda parte", contou.

Segundo Trump, a Sikorsky aceitou arcar com os custos do projeto porque a empresa se sentia "um pouco culpada" pelo problema causado ao gramado.

"São cerca de 5 ou 6 milhões de dólares; eles vão pagar todo o custo e, quando soube disso, eu disse: 'vamos fazer algo realmente bonito, não vamos simplesmente fazer um pedaço de concreto pintado de branco'", comentou.

O presidente assegurou que a pista contará com o brasão presidencial.

O jornal Washington Post afirmou que o custo real da obra é de 13 milhões de dólares, já que foram incluídas reformas no Pórtico Sul e na entrada de veículos adjacente.

Segundo o Post, foi solicitado ao empreiteiro que acelerasse os trabalhos para concluir a obra antes de uma próxima visita de Estado, aparentemente a do presidente da China, Xi Jinping, prevista para setembro.

Trump revelou em outro evento que as obras do grande salão de bailes seguem avançando, apesar das ações judiciais movidas contra o projeto, e acrescentou que essa nova ala da Casa Branca contará também com um "tremendo centro militar".

Ele também deu a entender que pretende promover mudanças nas colunas de 200 anos do Pórtico Norte, que atualmente são de estilo jônico, e não de seu estilo preferido, o mais ornamentado estilo coríntio.

Veja também