A- A+

relações comerciais Trump saúda a 'reinicialização total' das relações comerciais entre EUA e China Trump elogiou as "excelentes" conversas na cidade de Genebra, destinadas a reduzir as tensões comerciais

O presidente americano Donald Trump celebrou, neste sábado (10), uma "reinicialização total" nas relações comerciais EUA-China, no final do primeiro dia de conversas na Suíça entre funcionários do alto escalão dos dois países.

Em uma publicação na Truth Social, Trump elogiou as "excelentes" conversas na cidade de Genebra, destinadas a reduzir as tensões comerciais depois que os Estados Unidos aplicaram altas tarifas sobre produtos da China, provocando severas medidas retaliatórias de Pequim.

"Uma reinicialização total negociada de maneira amigável, mas construtiva", escreveu o presidente, acrescentando: "GRANDE PROGRESSO FEITO!!!".

Veja também