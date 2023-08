Trump se declara inocente da acusação de tentar reverter resultado das eleições na Geórgia

A- A+

O ex-presidente Donald Trump se declarou inocente nesta quinta-feira das acusações de tentar reverter o resultado da eleição presidencial de 2020 no Estado da Geórgia.

Com a declaração, o empresário não precisará estar presente na audiência de acusação contra ele, marcada para a próxima semana no Tribunal Superior do Condado de Fulton.

Trump e outros 18 membros de sua equipe de campanha foram indiciados no início deste mês por 41 acusações sobre um suposto esquema para reverter os resultados eleitorais do Estado, que deu vitória ao presidente Joe Biden.

Trump esteve na Geórgia no dia 24 de agosto para se entregar na prisão do condado de Fulton, onde se tornou o primeiro ex-presidente a tirar uma foto de registro policial.

