DIPLOMACIA
Trump se encontra com Xi no Grande Salão do Povo em Pequim
Donald Trump e Xi Jinping apertaram as mãos depois que o presidente dos EUA chegou em uma comitiva motorizada
Presidente dos EUA, Donald Trump (à direita), e o presidente da China, Xi Jinping, em cerimõnia de boas-vindas - Foto: Brendan Smialowski / AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontrou nesta quinta-feira (14, data local) com seu par chinês, Xi Jinping, no Grande Salão do Povo, em Pequim, para realizar uma aguardada cúpula de alto nível.
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Os dois líderes apertaram as mãos depois que Trump chegou em uma comitiva motorizada até uma escadaria na Praça da Paz Celestial, onde era esperado por uma delegação americana integrada pelo secretário de Estado, Marco Rubio; pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth; e por vários diretores-executivos de grandes empresas, entre eles Elon Musk.