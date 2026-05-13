Qui, 14 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta13/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DIPLOMACIA

Trump se encontra com Xi no Grande Salão do Povo em Pequim

Donald Trump e Xi Jinping apertaram as mãos depois que o presidente dos EUA chegou em uma comitiva motorizada

Reportar Erro
Presidente dos EUA, Donald Trump (à direita), e o presidente da China, Xi Jinping, em cerimõnia de boas-vindasPresidente dos EUA, Donald Trump (à direita), e o presidente da China, Xi Jinping, em cerimõnia de boas-vindas - Foto: Brendan Smialowski / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontrou nesta quinta-feira (14, data local) com seu par chinês, Xi Jinping, no Grande Salão do Povo, em Pequim, para realizar uma aguardada cúpula de alto nível.

Leia também

• Irã proíbe armas dos EUA em Ormuz e oferece milhões por Trump e Netanyahu, diz imprensa local

• Trump publica imagem de nota de US$ 100 estampada com seu rosto; veja

• Rússia intensifica seus ataques contra a Ucrânia enquanto Trump fala em possível paz

Os dois líderes apertaram as mãos depois que Trump chegou em uma comitiva motorizada até uma escadaria na Praça da Paz Celestial, onde era esperado por uma delegação americana integrada pelo secretário de Estado, Marco Rubio; pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth; e por vários diretores-executivos de grandes empresas, entre eles Elon Musk.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter