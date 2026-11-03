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eua Trump se irrita com a Fox News após eleições nos EUA Em menos de duas horas, o presidente publicou na rede Truth Social três mensagens contendo críticas à emissora

O presidente americano, Donald Trump, fez várias críticas nesta terça-feira à emissora Fox News, no início da apuração das eleições de meio de mandato, cujo resultado pode ser desfavorável para os republicanos.

Em menos de duas horas, o presidente publicou na rede Truth Social três mensagens contendo críticas à Fox, atribuindo a queda de audiência recente da emissora ao fato de não ser leal o suficiente a ele.

Em uma das publicações, Trump defendeu um comentarista democrata. Em outra, criticou uma pesquisa de opinião da Fox.

As publicações do presidente foram feitas antes do início de um evento na Casa Branca com o gabinete e funcionários do governo. Um funcionário falou à AFP sobre o clima no local como "cautelosamente otimista".



"O presidente fez tudo o que era necessário. Os republicanos estão em uma posição melhor agora do que há quatro semanas”, comentou.

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