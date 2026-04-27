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EUA Trump se irrita com pergunta sobre manifesto de atirador: "Não sou pedófilo" "Bem, eu estava esperando você ler isso, porque eu sabia que você leria, já que vocês são pessoas horríveis", afirmou o presidente americano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se irritou ao ser questionado, no domingo, 26, sobre as acusações feitas pelo atirador que tentou invadir um jantar do qual o republicano participava no sábado, 25.

Durante entrevista ao programa 60 Minutes, da emissora CBS, a apresentadora Norah O’Donnell questionou qual foi a reação de Trump a um trecho de um manifesto atribuído ao atirador, que incluía a frase: "Não estou mais disposto a permitir que um pedófilo, estuprador e traidor suje minhas mãos com seus crimes".

"Bem, eu estava esperando você ler isso, porque eu sabia que você leria, já que vocês são pessoas horríveis. Pessoas horríveis", respondeu Trump. "Sim, ele escreveu isso. Eu não sou estuprador. Eu não estuprei ninguém", acrescentou.

Norah tentou fazer uma nova pergunta, mas o republicano a interrompeu. "Com licença. Eu não sou pedófilo. Você está lendo esse lixo de uma pessoa doente. Eu fui associado a coisas que não têm nada a ver comigo. Fui totalmente inocentado", afirmou.

"Seus amigos do outro lado é que estavam envolvidos com, digamos, Epstein ou outras coisas", continuou Trump, tentando associar a jornalista aos democratas e estes aos casos envolvendo o financista Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais.

"Eu li o manifesto, sabe? Ele é uma pessoa doente. Mas você deveria se envergonhar por ler isso, porque eu não sou nenhuma dessas coisas. Você não deveria estar lendo isso no 60 Minutes. Você é uma vergonha. Mas prossiga. Vamos terminar a entrevista", concluiu.

A tentativa de ataque ocorreu na noite de sábado, 25. durante um jantar anual para jornalistas correspondentes que cobrem a Casa Branca. O evento, realizado no hotel Washington Hilton, foi interrompido bruscamente pelo Serviço Secreto em meio ao som de tiros do lado de fora do salão.

O suspeito trocou tiros com agentes do Serviço Secreto, mas não ficou ferido. Ele comparecerá nesta segunda-feira, 27, perante um juiz de um tribunal distrital dos EUA. Segundo a promotora federal Jeanine Pirro, ele será acusado de usar arma de fogo durante um crime violento e de agredir um agente federal com uma arma perigosa.

Horas antes da entrevista à CBS, Trump disse à emissora Fox News que o atirador era "doente". "Quando você lê o manifesto dele, percebe que ele odeia os cristãos", afirmou.

"Na verdade, a irmã ou o irmão dele já tinham reclamado disso. Sabe, eles chegaram a reclamar com as autoridades. Ele era um cara muito perturbado", acrescentou.



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