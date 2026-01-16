Trump se oferece para retomar mediação dos EUA na disputa entre Egito e Etiópia pelo rio Nilo

A- A+

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (16) que está pronto para reiniciar os esforços de mediação dos EUA entre o Egito e a Etiópia, com o objetivo de resolver questões de longa data sobre o compartilhamento de água do Rio Nilo.

As mediações lideradas por Washington começaram durante o primeiro mandato de Trump, mas efetivamente colapsaram em 2020, quando a Etiópia se retirou - embora algumas discussões tenham continuado sob a União Africana.

Trump postou na Truth Social uma carta que enviou ao presidente egípcio, Abdel-Fattah el-Sissi, dizendo: "Estou pronto para reiniciar a mediação dos EUA entre o Egito e a Etiópia para resolver de forma responsável a questão do 'Compartilhamento das Águas do Nilo' de uma vez por todas".

"Minha equipe e eu entendemos a importância do Rio Nilo para o Egito e seu povo", escreveu Trump.

*Com informações da Associated Press

