EUA Trump se prepara para anunciar tarifas sobre automóveis nesta quarta-feira Presidente dos EUA disse no início da semana que detalharia as tarifas nos próximos dias, e que poderiam ser anunciadas antes do lançamento planejado, em 2 de abril

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está se preparando para anunciar tarifas sobre automóveis nesta quarta-feira, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto, em um movimento que ampliaria sua disputa com parceiros comerciais globais antes de uma iniciativa tarifária mais ampla na próxima semana.

As fontes compartilharam o cronograma do anúncio sob condição de anonimato. No entanto, uma das pessoas alertou que os planos do presidente ainda podem mudar.

As ações das montadoras registravam queda à espera do anúncio. Por volta das 15h30, os papéis da Toyota recuavam 1,59%, enquanto os da Nissan perdiam 3%. No mesmo horário, as ações da Honda apresentavam queda de 1,98%.

No início da semana, Trump disse a repórteres que detalharia as tarifas sobre automóveis nos próximos dias, indicando que poderiam ser anunciadas antes do lançamento planejado, em 2 de abril, de tarifas recíprocas abrangentes direcionadas a outros países.

O presidente afirmou que as tarifas ajudarão a impulsionar o crescimento do setor automotivo doméstico e forçarão as empresas a transferirem mais produção para os Estados Unidos.

O nível e o escopo das tarifas sobre automóveis não estão claros, incluindo quais isenções, se houver, seriam incluídas ou consideradas. Também não se sabe se as tarifas entrarão em vigor imediatamente ou gradualmente, e se serão aplicadas apenas a veículos acabados ou também a peças automotivas.

As tarifas, no entanto, podem representar uma expansão significativa da disputa comercial do presidente e provavelmente envolveriam algumas das maiores empresas automotivas de países como Japão, Alemanha e Coreia do Sul, todos importantes parceiros comerciais dos EUA.

A medida corre o risco de perturbar as operações das montadoras americanas, que dependem de cadeias de suprimentos altamente integradas entre os EUA, México e Canadá.

As tarifas sobre automóveis podem atingir uma parcela significativa das importações de carros e caminhonetes leves para os EUA, que no ano passado foram avaliadas em mais de US$ 240 bilhões.

Preços dos Automóveis

A medida tende a tornar os carros mais caros para os consumidores americanos, que já estão preocupados com a inflação, e a intensificar temores de que as tarifas de Trump possam levar a economia a uma desaceleração.

As tarifas provavelmente aumentarão os preços dos carros fabricados no exterior, mas até mesmo veículos produzidos nos EUA poderão ficar mais caros caso as taxas afetem o fornecimento de peças ou interrompam cadeias de suprimentos ligadas à produção em países de menor custo.

Analistas estimam que as novas tarifas podem elevar o preço dos veículos novos em milhares de dólares por unidade. Um estudo recente apontou que tarifas sobre o Canadá, México e China aumentariam o custo de produção de um veículo utilitário crossover em cerca de US$ 4.000 (cerca de R$ 22 mil), enquanto um carro elétrico fabricado nos EUA teria um acréscimo de aproximadamente US$ 12.000 (cerca de R$ 68 mil).

Trump aposta que suas medidas tarifárias remodelarão a indústria dos EUA e afirma que sua abordagem já está funcionando. Nesta semana, ele recebeu executivos da Hyundai na Casa Branca e elogiou o plano de expansão da montadora sul-coreana nos EUA, avaliado em US$ 21 bilhões, chamando-o de “uma demonstração clara de que as tarifas funcionam muito fortemente.”

No entanto, a imposição de tarifas por Trump tem sido irregular, marcada por atrasos e suspensões à medida que ele busca obter concessões políticas de parceiros comerciais. Essas mudanças têm abalado os mercados e deixado líderes empresariais inseguros em relação a decisões de investimento e contratação.

Em março, Trump impôs tarifas de 25% sobre importações do México e do Canadá, mas adiou por um mês a aplicação dessas taxas sobre produtos — incluindo automóveis e peças — que estão cobertos pelo acordo comercial americano USMCA, que inclui os três países.

Executivos das três grandes montadoras de Detroit pressionaram Trump por um alívio, argumentando que precisavam de mais tempo para se adaptar, dado o alto nível de integração do setor em todo o continente.

As novas tarifas aumentarão essas preocupações, já que Trump afirmou que não concederá outro adiamento às montadoras dos EUA. Embora ele diga querer mais produção doméstica, essa mudança pode levar anos, considerando o tempo necessário para construir novas fábricas e as dúvidas sobre a viabilidade da realocação de fornecedores.

Líderes da Ford e da Stellantis, fabricante do Jeep, instaram a Casa Branca a direcionar as tarifas para os cerca de 4 milhões de veículos importados anualmente para os EUA que são produzidos sem conteúdo de peças fabricadas no país.

