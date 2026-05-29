Trump se prepara para tomar 'decisão final' sobre possível acordo com Irã
Na mesma mensagem, Trump explica suas condições imprescindíveis para cessar definitivamente as hostilidades contra o país
O presidente americano, Donald Trump, anunciou, nesta sexta-feira (29), que se prepara para tomar uma "decisão final" sobre um possível acordo com o Irã.
"Terei agora uma reunião na 'Situation Room' (sala de controle da Casa Branca) para tomar uma decisão final", escreveu o presidente em sua plataforma, Truth Social.
Na mesma mensagem, Trump explica suas condições imprescindíveis para cessar definitivamente as hostilidades contra o Irã.
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"O Irã deve aceitar que nunca terá uma arma nuclear. O Estreito de Ormuz deve ser reaberto imediatamente", o que inclui a desminagem de suas águas, afirmou.
O urânio enriquecido que supostamente ficou sepultado após ataques aéreos "será desenterrado pelos Estados Unidos (...) em estreita coordenação com a República Islâmica do Irã e a Agência Internacional da Energia Atômica, e DESTRUÍDO", advertiu.
"Por enquanto não haverá nenhuma entrega de dinheiro" iraniano bloqueado, acrescentou.
"Outras questões, muito menos importantes, já foram resolvidas", assegurou.