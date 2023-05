Trump se recusa a declarar se está ao lado da Ucrânia ou Rússia

A- A+

O ex-presidente americano Donald Trump se recusou a declarar na quarta-feira (10) se deseja que a Ucrânia ou a Rússia vençam a guerra.

"Eu não penso em termos de ganhar ou perder. Penso em termos de solucionar", declarou Trump ao canal CNN.

"Quero que todos parem de morrer. Eles estão morrendo. Russos e ucranianos. Quero que parem de morrer. E farei isso", disse Trump, em oposição à política republicana de apoiar Kiev.

"Vou conseguir isto em 24 horas. Vou fazer. Você precisa do poder da presidência para fazer isto", disse Trump.

Alguns minutos antes, Trump insistiu que poderia deter a guerra que começou em fevereiro do ano passado ao negociar diretamente com o presidente russo Vladimir Putin e com o ucraniano Volodimir Zelensky.

"Vou encontrar Putin. Vou encontrar Zelensky. Ambos têm fragilidades e pontos os dois têm pontos fortes. E dentro de 24 horas esta guerra será solucionada. Vai acabar", disse.

Em outro momento, Trump se recusou a declarar se acredita que Putin é um criminoso de guerra pelas supostas atrocidades cometidas na Ucrânia.

"Se você disser que ele é um criminoso de guerra, será muito mais difícil alcançar um acordo para fazer com que esta coisa pare", acrescentou.

O ex-presidente disse que "Putin cometeu um erro" ao invadir a Ucrânia.

Trump, 76 anos, já anunciou sua campanha para presidência e a intenção de ser nomeado pelo Partido Republicano, apesar de ter sido indiciado criminalmente e de ser alvo de várias investigações por acusações graves.

