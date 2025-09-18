Qui, 18 de Setembro

GUERRA

Trump: se Reino Unido sancionar a China, guerra na Ucrânia talvez termine

Em entrevista, o republicano comentou que não pode dizer se os drones russos no espaço aéreo da União Europeia (UE) foram um mero equívoco ou não

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que, se Reino Unido sancionar a China por compra de petróleo russo, a "guerra na Ucrânia talvez termine"O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que, se Reino Unido sancionar a China por compra de petróleo russo, a "guerra na Ucrânia talvez termine" - Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que, se Reino Unido sancionar a China por compra de petróleo russo, a "guerra na Ucrânia talvez termine". Em entrevista pré-gravada pela Fox News na visita de Trump ao Reino Unido, o republicano comentou que não pode dizer se os drones russos no espaço aéreo da União Europeia (UE) foram um mero equívoco ou não. "Quando disse que ajudaríamos, quis dizer depois da guerra", acrescentou ele sobre proteção à Polônia.

Trump também ponderou que os EUA estão perto de acordo com a China sobre o TikTok e que o presidente chinês, Xi Jinping, deve aprovar o acordo.

• Trump admite estar "decepcionado" com Putin pelo conflito na Ucrânia

• Trump pede à Suprema Corte ordem de emergência para remover Lisa Cook do conselho do Fed

• Senadores democratas e republicanos apresentam projeto para contestar tarifa de Trump ao Brasil

Na mídia norte-americana, circulam informações de que a conversa os dois líderes ocorrerá na sexta-feira por telefone às 10 horas (de Brasília).

O presidente norte-americano ainda elogiou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer e alegou que o Reino Unido quer ajustes nas tarifas de aço - que atualmente não contemplam o acordo tarifário fechado entre os países.
 

