ESTADOS UNIDOS Trump se reúne com empresários e investidores dos EUA para explicar sua política de tarifas Encontro ocorre enquanto líderes do setor estão preocupados com os efeitos das tarifas sobre os negócios

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem uma reunião marcada com importantes executivos de negócios na terça-feira, enquanto líderes do setor enfrentam incertezas em relação a tarifas abrangentes e à queda do mercado impulsionada pelo medo de recessão.

A reunião com o Business Roundtable, sediado em Washington, deve contar com a presença de diretores-executivos de todo o país, incluindo os chefes de gigantes de empréstimos de Wall Street, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.





Procurados pela Bloomberg, representantes do Business Roundtable e da Casa Branca se recusaram a comentar.

A vitória presidencial de Trump inicialmente gerou uma onda de otimismo entre os líderes do setor bancário, mas os mercados têm mostrado menos confiança recentemente em relação à abordagem de Trump, impactados por tarifas e preocupações crescentes com uma desaceleração econômica.

Na semana passada, ele afirmou que pode haver um "período de ajuste" à medida que as tarifas entrem em vigor, evitando falar em recessão. Mas o temor cresceu entre os agentes econômicos, que já começam a prever desempenho mais moderado das empresas, com economia fraca e corte antecipado de juros pelo Federal Reserve (Fed, Banco Central americano).

O diretor-executivo da Cisco Systems, Chuck Robbins, é o presidente do Business Roundtable. Jamie Dimon, CEO do J.P. Morgan, e Jane Fraser, CEO do Citigroup, estão entre os líderes bancários no conselho de diretores do Business Roundtable.

