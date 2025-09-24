A- A+

NOVA YORK Trump se reúne com presidente da Síria à margem da Assembleia Geral da ONU Houve, nesta quarta, primeiro discurso de um presidente sírio na ONU

O presidente dos EUA, Donald Trump, se reuniu com o presidente da Síria, Ahmed Al-Sharaa à margem da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), publicou a agência estatal síria SANA.



De acordo com informações, o encontro contou com a presença da primeira-dama dos EUA, Melania Trump.

Hoje Al-Sharaa marcou a primeira vez que um presidente da Síria fez um discurso na Assembleia da ONU em quase 60 anos.

Ele afirmou que o país está retornando à comunidade internacional após seis décadas de ditadura que matou um milhão de pessoas e torturou centenas de milhares.



"A Síria está reconquistando seu lugar de direito entre as nações do mundo", disse.

