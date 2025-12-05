Trump se reúne com primeiro-ministro do Canadá e presidente do México

A- A+

O presidente Donald Trump se reuniu nesta sexta-feira (5) com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, informou à AFP uma porta-voz do dirigente canadense.

Os três líderes haviam participado mais cedo, em Washington, do sorteio da Copa do Mundo de 2026, competição que será realizada no próximo ano nos Estados Unidos, Canadá e México.

"Temos trabalhado estreitamente com esses dois países, e a coordenação, a amizade e a relação têm sido extraordinárias", disse o presidente americano sobre o Mundial.

Trump participou, ao lado de Carney e Sheinbaum, de um sorteio simulado no qual cada um sorteou o nome de seu país.

Canadá e México, parceiros dos Estados Unidos no acordo de livre comércio T-MEC da América do Norte, estão ameaçados pela ampla ofensiva protecionista mundial lançada pelo presidente americano.

O desafio para os dois vizinhos dos Estados Unidos é renegociar os termos mais favoráveis possíveis dentro desse tratado.

Para o Canadá, trata-se também de restabelecer um diálogo rompido em outubro, após uma campanha publicitária na televisão contra o aumento de tarifas que indignou Trump.

O Canadá é o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos e um fornecedor importante de aço e alumínio para empresas americanas, especialmente no setor automotivo.

O México, por sua vez, enfrenta uma situação econômica difícil em 2025 devido às incertezas relacionadas à política comercial dos Estados Unidos, seu principal parceiro comercial e destino de mais de 80% de suas exportações.

