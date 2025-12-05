Trump se reúne com primeiro-ministro do Canadá e presidente do México
Canadá e México, parceiros dos Estados Unidos no acordo de livre comércio T-MEC da América do Norte, estão ameaçados pela ampla ofensiva protecionista mundial lançada pelo presidente americano
O presidente Donald Trump se reuniu nesta sexta-feira (5) com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, informou à AFP uma porta-voz do dirigente canadense.
Leia também
• 'Não faz sentido': Trump quer mudar nome do futebol americano
• Com 2026, México passa a ser o país a jogar mais aberturas de Copas
• EUA venderá mísseis ao Canadá em acordo de US$ 2,7 bilhões
Os três líderes haviam participado mais cedo, em Washington, do sorteio da Copa do Mundo de 2026, competição que será realizada no próximo ano nos Estados Unidos, Canadá e México.
"Temos trabalhado estreitamente com esses dois países, e a coordenação, a amizade e a relação têm sido extraordinárias", disse o presidente americano sobre o Mundial.
Trump participou, ao lado de Carney e Sheinbaum, de um sorteio simulado no qual cada um sorteou o nome de seu país.
Canadá e México, parceiros dos Estados Unidos no acordo de livre comércio T-MEC da América do Norte, estão ameaçados pela ampla ofensiva protecionista mundial lançada pelo presidente americano.
O desafio para os dois vizinhos dos Estados Unidos é renegociar os termos mais favoráveis possíveis dentro desse tratado.
Para o Canadá, trata-se também de restabelecer um diálogo rompido em outubro, após uma campanha publicitária na televisão contra o aumento de tarifas que indignou Trump.
O Canadá é o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos e um fornecedor importante de aço e alumínio para empresas americanas, especialmente no setor automotivo.
O México, por sua vez, enfrenta uma situação econômica difícil em 2025 devido às incertezas relacionadas à política comercial dos Estados Unidos, seu principal parceiro comercial e destino de mais de 80% de suas exportações.