EUA

Trump: "Se tirásesmos tarifas, seríamos país de terceiro mundo"

Segundo presidente americano, política tarifária está fazendo com que companhias, principalmente automotivas e de IA, estejam migrando parte da produção para os EUA

Trump também reiterou que a China precisa mais dos EUA, do que os EUA do país asiático

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que sem tarifas contra a China, por exemplo, os EUA não poderiam liderar em inteligência artificial (IA), nem proteger investimentos ou impulsionar a chegada de novas companhias.

"Se tirássemos tarifas, seríamos país de terceiro mundo", mencionou a repórteres.

Segundo o republicano, a política tarifária está fazendo com que companhias, principalmente automotivas e de IA, estejam migrando parte da produção para os EUA, saindo de países como China, México e Canadá.

Trump também reiterou que a China precisa mais dos EUA, do que os EUA da segunda maior economia do mundo.

