EUA
Trump: "Se tirásesmos tarifas, seríamos país de terceiro mundo"
Segundo presidente americano, política tarifária está fazendo com que companhias, principalmente automotivas e de IA, estejam migrando parte da produção para os EUA
Trump também reiterou que a China precisa mais dos EUA, do que os EUA do país asiático - Foto: Timothy A. Clary/AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que sem tarifas contra a China, por exemplo, os EUA não poderiam liderar em inteligência artificial (IA), nem proteger investimentos ou impulsionar a chegada de novas companhias.
"Se tirássemos tarifas, seríamos país de terceiro mundo", mencionou a repórteres.
Leia também
• Secretário dos EUA cita Brasil como um dos países que precisam ter comércio "consertado"
• Trump insinua avanço nas negociações de paz no Oriente Médio
• Trump diz ver 'chance real de grandeza' no Oriente Médio, em meio a negociações sobre Gaza
Segundo o republicano, a política tarifária está fazendo com que companhias, principalmente automotivas e de IA, estejam migrando parte da produção para os EUA, saindo de países como China, México e Canadá.
Trump também reiterou que a China precisa mais dos EUA, do que os EUA da segunda maior economia do mundo.