Trump será o primeiro presidente americano a fazer uma segunda visita de Estado ao Reino Unido

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, será recebido com todas as honras no Reino Unido, a convite do rei Charles III, de 17 a 19 de setembro, para uma segunda visita de Estado após a realizada em 2019, um fato inédito para um líder americano.

Trump estará acompanhado de sua esposa, Melania, informou o Palácio de Buckingham em um breve comunicado nesta segunda-feira (14), acrescentando que o presidente americano, um grande admirador da família real, será recebido no Castelo de Windsor, ao oeste de Londres.

A visita ocorre em um momento de baixa popularidade de Trump no Reino Unido, com 16% de opiniões favoráveis e 70% desfavoráveis, segundo uma pesquisa recente da YouGov, e são esperadas medidas de segurança draconianas.

O convite do rei foi divulgado em 27 de fevereiro, quando o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, entregou uma carta do monarca ao presidente americano no Salão Oval da Casa Branca, diante das câmeras de televisão.

Donald Trump, encantado com esta "grande honra", revelou parte do conteúdo, referindo-se a Charles III como um "homem maravilhoso".

Segundo o jornal The Times, o primeiro-ministro britânico teria pressionado o rei a "capitalizar a adoração do presidente americano pela pompa real". O Palácio estava reticente devido às ameaças de Trump de anexar o Canadá, país do qual Charles III é chefe de Estado.

Visitas de Estado são organizadas por recomendação do governo.

Dois meses depois de Macron

A viagem de Trump ocorrerá dois meses após a do presidente francês Emmanuel Macron e sua esposa Brigitte, recebidos de 8 a 10 de julho, também em Windsor, já que o Palácio de Buckingham está em obras.

A Câmara dos Comuns não realizará sessões durante a visita de Trump devido às convenções anuais dos partidos. Um alívio para alguns deputados que haviam expressado que não desejavam ver o presidente americano no Parlamento.

Nunca um presidente dos Estados Unidos havia sido convidado para uma segunda visita de Estado, mesmo após ser reeleito.

É costume que sejam convidados pelo monarca para um chá ou almoço em Windsor durante seu segundo mandato, como foi o caso de Barack Obama e George W. Bush.

Mas Donald Trump tem uma admiração especial pela família real, assim como sua mãe, que nasceu na Ilha de Lewis, na Escócia, e emigrou para os Estados Unidos em 1930.

Durante sua primeira visita de Estado, de 3 a 5 de junho de 2019, Donald Trump foi recebido pela rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham.

A monarca também se reuniu com ele no Castelo de Windsor em junho de 2021, quando participou de uma cúpula do G7, e Trump esteve presente no funeral da soberana em 19 de setembro de 2022.

