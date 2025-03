A- A+

SAÚDE Trump será submetido em breve ao exame anual de saúde Exames anteriores geraram dúvidas sobre os detalhes da saúde do presidente dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, submeterá um exame médico anual nas próximas semanas, informou a Casa Branca neste sábado (1º).

“O presidente Donald J. Trump completará o seu exame físico anual de rotina no próximo mês no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed”, indicou a Casa Branca em comunicado.

“Os dados do seu exame físico serão informados nas próximas semanas”, acrescenta a mensagem, assinada pelo seu médico Sean Barbabella, um doutor militar de carreira que serviu no Afeganistão e no Iraque.

A saúde do presidente americano, de 78 anos, tornou-se um tema especialmente sensível depois da gestão do democrata Joe Biden, que, ao final de seu mandato, com 82 anos, mostrou uma caminhada cada vez mais rígida e uma fala confusa em alguns momentos.

Trump tem mostrado bastante energia para uma pessoa de sua idade, mas seus exames anteriores geraram dúvidas sobre os detalhes de sua saúde e a transparência dos resultados.

Embora Trump não fume nem beba álcool, não esconde seu gosto por “fast food” e refrigerantes, e sua principal fonte de exercício parece ser o golfe.

Um exame físico realizado durante o seu primeiro mandato, em 2018, sugeriu que o mandatário deveria perder peso, mas, no geral, estava em "excelente saúde".

Na campanha presidencial anterior ao seu primeiro mandato, o médico de Trump, Harold Bornstein, publicou uma carta na qual afirmava que a pressão arterial do candidato era "assombrosamente excelente" e que, caso eleito, seria "o indivíduo mais saudável escolhido para a presidência".

Tempos depois, Bornstein declarou à emissora CNN que o próprio Trump "dito toda a carta". "Eu não escrevi essa carta", assegurou.

