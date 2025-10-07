A- A+

TARIFAS Trump sinaliza revisão de tarifas a setores canadenses em encontro com Carney na Casa Branca "Queremos que o Canadá se dê bem, mas competimos pelos mesmos negócios", afirmou o presidente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 7, que discutirá com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, a possibilidade de rever tarifas aplicadas a alguns setores canadenses, incluindo aço e alumínio.

"Fizemos concessões até mesmo no aço", disse o republicano, ao receber Carney no Salão Oval da Casa Branca. Trump ressaltou que "há um conflito comercial natural" entre os dois países, mas garantiu que quer "fazer acordos bons" para ambos.

Questionado sobre o comércio automotivo, Trump declarou que os EUA "querem produzir carros aqui", mas que também desejam que "o Canadá consiga produzir carros lá e prospere".

"Queremos que o Canadá se dê bem, mas competimos pelos mesmos negócios. Eles querem fazer carros, nós queremos fazer carros", afirmou ele, destacando que "ainda há muito amor entre os dois países".

O presidente disse ainda que os EUA não querem importar aço. "Queremos produzir aqui", disse.

Trump confirmou que também abordará situação em Gaza, assunto tratado pela equipe de negociação americana neste momento, de acordo com ele.

Ele disse acreditar que há "uma possibilidade real" de alcançar a paz no Oriente Médio, desde que os reféns sejam libertos pelo Hamas "imediatamente".



