Estados Unidos
Trump sobre a Groenlândia: Faremos um acordo, seja do jeito fácil ou do jeito difícil
"Ainda não estamos falando de dinheiro para a Groenlândia. Faremos algo em relação à Groenlândia, quer eles gostem ou não", completou
"Podemos defender melhor a Groenlândia se ela for nossa", disse Trump - Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que pretende fazer um acordo sobre a Groenlândia "seja do jeito fácil ou do jeito difícil".
Leia também
• Otan está 'longe' de crise pela Groenlândia, afirma chefe militar da aliança
• Trump diz ser "psicologicamente importante" que EUA assumam controle da Groenlândia
• Europa deveria levar Trump "a sério" em relação à Groenlândia, adverte Vance
"Podemos defender melhor a Groenlândia se ela for nossa", disse Trump em entrevista durante encontro com representantes do setor petrolífero nesta sexta-feira, 09, na Casa Branca.
"Ainda não estamos falando de dinheiro para a Groenlândia. Faremos algo em relação à Groenlândia, quer eles gostem ou não", completou.