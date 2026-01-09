Trump sobre a Groenlândia: Faremos um acordo, seja do jeito fácil ou do jeito difícil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que pretende fazer um acordo sobre a Groenlândia "seja do jeito fácil ou do jeito difícil".

"Podemos defender melhor a Groenlândia se ela for nossa", disse Trump em entrevista durante encontro com representantes do setor petrolífero nesta sexta-feira, 09, na Casa Branca.

"Ainda não estamos falando de dinheiro para a Groenlândia. Faremos algo em relação à Groenlândia, quer eles gostem ou não", completou.