Trump, sobre combate às drogas: Venezuela tem sido um dos piores atores

"Havia enormes quantidades de drogas entrando em nosso país para matar muitas pessoas, e todos entendem isso perfeitamente", disse Trump em coletiva na Casa Branca

Donald Trump, presidente dos EUADonald Trump, presidente dos EUA - Foto: Mandel NGAN / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (3) que a Venezuela tem sido um dos piores atores no combate às drogas, ao justificar o ataque letal a um navio venezuelano na terça-feira, em vez de interditar a embarcação e capturar os supostos traficantes.

Trump disse que o ataque levaria os traficantes de drogas a pensar duas vezes antes de tentar transportar drogas para os EUA

"Havia enormes quantidades de drogas entrando em nosso país para matar muitas pessoas, e todos entendem isso perfeitamente", disse Trump em coletiva na Casa Branca.

