MUNDO Trump sobre controle da Groenlândia: "Qualquer coisa menos que isso é inaceitável" Comentário acontece diante de expectativas sobre uma reunião entre ministros das Relações Exteriores da Groenlândia e da Dinamarca com autoridades americanas

O presidente americano, Donald Trump, reafirmou que os EUA precisam da Groenlândia "para fins de segurança nacional" e que ela é "vital" para o Domo de Ouro que o governo republicano está construindo. A declaração foi dada em publicação na Truth Social, nesta quarta-feira, 14. O comentário acontece diante de expectativas sobre uma reunião entre ministros das Relações Exteriores da Groenlândia e da Dinamarca com autoridades americanas.

"A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se torna muito mais formidável e eficaz com a Groenlândia nas mãos dos ESTADOS UNIDOS. Qualquer coisa menos do que isso é inaceitável", escreveu na postagem.

Para Trump, a Otan deveria ser responsável por liderar o caminho para que Washington conquiste o objetivo desejado. "Se não o fizermos, a Rússia ou a China o farão, e isso não vai acontecer!", acrescentou. O presidente ainda disse que, militarmente, sem o "vasto poder" americano, a Otan não seria "uma força ou dissuasão eficaz - nem de perto!".

