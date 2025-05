A- A+

Estados Unidos Trump sugere que câncer de Biden foi encoberto A revelação do diagnóstico gerou uma onda de mensagens de solidariedade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta segunda-feira (19) que o câncer de próstata de seu antecessor democrata, Joe Biden, de 82 anos, revelado na véspera, já era conhecido há algum tempo.

No caso de Biden, trata-se de um câncer agressivo, com pontuação 9 de 10 na escala de Gleason, que avalia o comportamento dos cânceres de próstata, e que já se espalhou para os ossos, segundo informou o gabinete do democrata.

A revelação do diagnóstico gerou uma onda de mensagens de solidariedade, incluindo uma de Trump, seu sucessor e adversário político.

Mas nesta segunda-feira o magnata republicano alimentou a teoria de que Biden e sua equipe esconderam o agravamento de sua saúde enquanto ele ainda ocupava a Casa Branca.

"Estou surpreso por não terem informado o público há mais tempo", declarou Trump a jornalistas. "Leva muito tempo para chegar a essa situação, a um estágio nove", acrescentou, referindo-se à pontuação de Gleason.

Embora o câncer de próstata geralmente seja diagnosticado por meio de exames de rotina, às vezes ele passa despercebido ou se desenvolve rapidamente, segundo especialistas consultados pela AFP.

"Não é raro que um homem receba o diagnóstico de uma forma metastática da doença na próstata, mesmo realizando testes de rastreamento anuais", afirmou Otis Brawley, professor de oncologia na Universidade Johns Hopkins.

Isso se deve, em parte, às limitações dos exames e ao fato de que eles não são recomendados para homens com mais de 70 anos.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, também alimentou as especulações ao afirmar que é necessário "ser honesto" sobre o estado de saúde de Biden. Um dos filhos de Trump, Donald Jr., também se manifestou, questionando se houve um "encobrimento".

Biden agradeceu o apoio recebido.

"O câncer nos afeta a todos. Como muitos de vocês, Jill e eu aprendemos que somos mais fortes nos momentos difíceis", escreveu Biden em suas redes sociais, sob uma selfie ao lado da esposa e da gata, na qual aparece sorrindo.

"Obrigado por nos encorajarem com amor e apoio", acrescentou.

Câncer "agressivo"

Segundo o gabinete de Biden, ele foi diagnosticado com câncer após apresentar sintomas urinários cada vez mais graves e um novo nódulo foi detectado em sua próstata, uma glândula situada abaixo da bexiga.

"Embora esta seja uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível a hormônios, o que permite um tratamento eficaz", acrescentou.

A terapia hormonal é um tratamento comum que pode reduzir o tamanho dos tumores e desacelerar seu crescimento, apesar de não ser uma cura.

Segundo a Sociedade Americana contra o Câncer, um em cada oito homens nos EUA recebe um diagnóstico ao longo da vida.

Se for detectado a tempo, pode ser tratado, mas atualmente é a segunda causa de morte por câncer em homens.

"Um lutador"

A saúde de Biden foi um dos principais temas da corrida presidencial de 2024.

Tump e seus apoiadores conservadores atacaram repetidamente o democrata por suas capacidades cognitivas e, após um desastroso debate contra o republicano, Biden encerrou sua campanha para um segundo mandato, mas segue na mira do rival político.

A vida do ex-presidente foi marcada por tragédias pessoais. Ele perdeu sua primeira esposa e a filha em um acidente de carro e mais tarde se casou novamente com Jill Biden, mãe de sua filha Ashley.

Seu filho primogênito, Beau, em quem ele via um possível futuro presidente, morreu de câncer.

Seu segundo filho, Hunter, tem problemas de dependência química.

"Joe é um lutador", disse sua ex-vice-presidente Kamala Harris, que concorreu como candidata democrata na batalha contra Trump após a desistência de Biden no ano passado.

"Sei que ele enfrentará esse desafio com a mesma força, resiliência e otimismo que sempre definiram sua vida e liderança", acrescentou.

