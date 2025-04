Trump sugere que pode haver "algumas exceções" à tarifa mínima de 10%

A- A+

O presidente americano, Donald Trump, afirmou na noite desta sexta-feira que pode oferecer “algumas exceções” às tarifas mínimas de 10% para parceiros comerciais dos Estados Unidos — mesmo tendo reforçado que essa alíquota está “bem perto” de um piso para países que busquem negociar acordos comerciais.

— Poderia haver algumas exceções, por motivos óbvios, mas eu diria que 10% é um piso — disse Trump a repórteres no avião Air Force One, a caminho da Flórida.

Ele não explicou quais seriam os “motivos óbvios”, nem sinalizou qualquer nova mudança em sua política tarifária.





Os comentários de Trump coroam uma semana tumultuada para mercados de ações e títulos, além de levar mais incerteza a países, investidores e empresas tentando entender as políticas comerciais do presidente. Na quarta-feira, horas depois de seu amplo tarifaço entrar em vigor, ele anunciou o adiamento das taxas por 90 dias, depois de ver os mercados desabarem devido ao receio de que as tarifas possam devastar a economia global.

Enquanto a China, a segunda maior economia do mundo, enfrenta uma sobretaxa de 145%, Trump manteve a tarifa mínima de 10% para os demais países, enquanto os governos correm para tentar um acordo comercial.

O Brasil já estava sujeito à alíquota mínima de 10%, conforme o anúncio do tarifaço, em 2 de abril. Essa taxa entrou em vigor no último dia 5.

Na sexta-feira, as Bolsas americanas apagaram suas perdas e encerraram na melhor semana desde 2023. O índice S&P 500 avançou 1,8% depois que a presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) disse que a autoridade monetária estava pronta para ajudar a estabilizar os mercados, se necessário. Mas a volatilidade, aparentemente, não vai ceder tão cedo.

Trump minimizou a montanha-russa dos mercados na sexta-feira:

— Acho que os mercados ficaram firmes hoje. Acho que as pessoas estão vendo que estamos em grande forma.

Ele ainda repetiu que o dólar vai “sempre” ser “a moeda preferida”:

— Se um país disser “não ficaremos com o dólar”, eu digo que, com um telefonema, eles voltarão para o dólar. É preciso sempre manter o dólar.

Trump também minimizou a forte oscilação nos títulos do Tesouro americano, os Treasuries, afirmando que o mercado de títulos “teve um pequeno problema, que eu resolvi muito rapidamente.”

Mas, mesmo com o alívio temporário para outros parceiros comerciais, as tarifas de 145% para a China levarão a taxa média dos EUA a níveis históricos, segundo a Bloomberg Economics. A disputa entre os dois países ameaça um comércio de US$ 690 bilhões.

Na sexta-feira, Pequim elevou suas tarifas sobre produtos americanos de 84% para 125%, em uma tréplica à Casa Branca. A China disse que não vai mais elevar suas taxas, mas prometeu “lutar até o fim” com outras medidas, não especificadas.

— Acho que algo positivo vai acontecer — disse Trump a repórteres ao ser perguntado sobre a disputa com a China, acrescentando que o presidente Xi Jinping é “um líder muito bom, um líder muito esperto.”

