INTERNACIONAL Trump sugeriu que Argentina conquistasse Chile para ter acesso ao Pacífico, diz ex-presidente Segundo Mauricio Macri, comentário do mandatário dos Estados Unidos teria sido feito em 2018, durante a cúpula do G20 em Buenos Aires

O ex-presidente da Argentina Mauricio Macri (2015-2019) disse que, em 2018, durante o primeiro mandato de Donald Trump, o republicano lhe sugeriu que o país sul-americano conquistasse o vizinho Chile para ter acesso ao Oceano Pacífico, publicou El País neste sábado (24).,

A revelação de Macri foi feita na Espanha e evidenciou a visão expansionista do presidente dos Estados Unidos, que em seu novo mandato já expressou o desejo de anexar os territórios do Canadá e da Groenlândia, além de controlar o Canal do Panamá.

No último domingo, Macri sofreu uma dura derrota nas eleições de Buenos Aires e deixou o caminho livre para que o atual presidente argentino, Javier Milei, se consolide como o principal líder da direita e da ultradireita no país.

Poucas horas após o pleito, publicou o jornal espanhol, Macri embarcou em um voo privado rumo a Madri.

O ex-presidente participou do Fórum do Grupo Democracia e Liberdade, um encontro que reuniu altos membros do Partido Popular com líderes liberais e conservadores ibero-americanos.

Lá, Macri comentou sobre a “relação pessoal” que mantinha com Trump, a quem definiu como “um amigo”, desde que se conheceram, ainda jovens empresários.

Na época, disse, ele tinha 24 anos, enquanto o americano tinha 38. Segundo o argentino, foi graças a esse vínculo que Trump tornou-se “um grande amigo da Argentina”.

Ao comentar o assunto, Macri introduziu a revelação curiosa sobre o comentário do presidente dos Estados Unidos, que teria ocorrido durante a visita oficial de Trump a Buenos Aires para um encontro do G-20. O ex-presidente argentino apresentou a história como “uma anedota que mostra como é o meu amigo”.

— No gabinete presidencial eu tinha um mapa da Argentina, porque é um país tão grande que sempre é difícil localizar as províncias. De repente, [Trump] vê uma faixa à esquerda e pergunta: ‘e isso aqui, o que é?’. Eu disse que era o Chile, e ele respondeu: ‘você deveria conquistar o Chile, assim teria os dois oceanos’ — contou Macri.

O argentino afirmou que, naquele momento, os presentes levaram a fala na brincadeira, e “todo mundo riu ali”. No entanto, acrescentou, “conhecendo-o, ele meio que fala sério, meio que fala na brincadeira”, destacou o ex-presidente.

— Depois, com o passar dos anos e a gente ouvindo Canadá, Groenlândia... Isso me soa familiar.

