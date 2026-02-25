A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump supera recorde de Bill Clinton de discurso mais longo sobre Estado da União Presidente norte-americano discursou por uma hora e 47 minutos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pronunciou nesta terça-feira (24) o discurso mais longo da história sobre o Estado da União, com uma hora e 47 minutos, superando o recorde de uma hora e 20 minutos estabelecido por Bill Clinton no ano 2000.

O mandatário republicano também bateu seu próprio recorde de uma hora e 40 minutos para um discurso presidencial no Congresso, que havia estabelecido em março do ano passado em uma mensagem anual que, tecnicamente, não era um discurso sobre o Estado da União.

Veja também